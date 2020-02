Brannvesenet avverget spredning av brann i Undredal

NTB Innenriks

Vest politidistrikt ble varslet om brannen klokka 3.21 natt til fredag. Et naust og en låve i den vesle bygda Undredal ved Aurlandsfjorden er nedbrent og et uthus og to båter som lå på land, ble påført skader.

– Ingen bebodde hus har fått skader, og ingen personer er savnet eller skadd, opplyser Vest politidistrikt.

I morgentimene jobbet brannvesenet med etterslokking på stedet. Politiet skal etterforske brannen og avhøre vitner.

Nødetatene fryktet en stund at flammene kunne spre seg til den tette trebebyggelsen på stedet, men det var gunstig vær med lite vind da brannen oppsto. Noen lokale beboere skal også ha bidratt til slokkearbeidet.

