Norwegian tapte 2 milliarder i fjerde kvartal

NTB Innenriks

Norwegian la torsdag fram resultater for fjerde kvartal og for året 2019. Selskapet fikk et underskudd på 1.687 milliarder kroner for året, mot et underskudd på 2.490 i 2018.

Resultatene er preget av at Max-flyene har måttet stå på bakken etter ulykkene i Etiopia og Indonesia, samt problemene med Rolls-Royce-motorene på Dreamliner-flyene.

Problemene med begge flymodellene vil fortsette et stykke inn i 2020. Det var ventet at Max-flyene ville være tilbake i drift til påske, men Norwegian regner nå med at det først vil skje i september, ifølge E24.

Selskapet har vært gjennom kutt i 2019, og skal gjennom ytterligere kutt i kapasiteten i år. Det varsles nå at kapasiteten skal ned med 13 til 15 prosent, mens det tidligere anslaget lå på 10 prosent.

(©NTB)