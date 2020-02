Drapssiktet hadde kontakt med politiet natten før drapet i Sandefjord

NTB Innenriks

– Politiet kjørte mannen fra Larvik til Sandefjord, da han ikke hadde penger til å gjøre opp for en taxitur i Larvik. Dette var blant annet foranledningen til at politiet ble kontaktet av drosjesjåføren, sier politiinspektør Øystein Holt i Sørøst politidistrikt torsdag ettermiddag.

Den siktede 45-åringen fra Larvik mener fortsatt at han ikke er i stand til å bli avhørt av politiet i forbindelse med drapet. Avhøret er derfor utsatt, men vil bli forsøkt gjennomført enten fredag eller i begynnelsen av neste uke.

Han var ikke på åstedet da politiet kom fram, men ble pågrepet et annet sted i Sandefjord noen timer senere uten dramatikk.

Tirsdag i forrige uke ble han varetektsfengslet i fire uker, de to første ukene i full isolasjon. Kjennelsen var i samsvar med politiets begjæring.

Satt av nær drapsstedet

Tre venner av den 31 år gamle kvinnen fant henne død da de kom til leiligheten i 15-tiden søndag 2. februar.

Holt opplyser at politipatruljen satte mannen av ved 7-tiden søndag morgen, ikke langt unna der den drepte kvinnen bodde. Han sa da at han skulle hjem til sin kjæreste. Åtte timer senere ble hun funnet død.

Politiet møtte drosjesjåføren og den siktede utenfor en bensinstasjon i Larvik. De beslagla to kniver og mobiltelefoner som mannen hadde på seg.

Ikke grunnlag for pågripelse

Etter at politipatruljen fikk kontroll på mannen, oppfattet de ham ikke som ruset, truende eller utagerende. Ut fra oppførselen hans fant de heller ingen grunn til å fremstille ham for lege.

– De var likevel i kontakt med vakthavende politijurist som ikke fant grunnlag for å pågripe ham. Politiet var kjent med at mannen tidligere er dømt for et drap som han har sonet en dom for, opplyser Holt.

Saken etterforskes for fullt, og politiet er fortsatt interessert i informasjon som kan bidra i etterforskningen av drapet.

