Staten får flengende kritikk for tilbudet til særalderspensjonister

NTB Innenriks

– Vi strakk oss langt i tilbudet vårt. Det var et godt og rimelig tilbud, sier Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB. Han vil imidlertid ikke røpe detaljene i tilbudet, men påpeker:

– Arbeidstakerne dette gjelder, blir nå stående i en pensjonsordning som gir dem et mye dårligere resultat enn det som var statens tilbud i dag. Arbeidsministeren møter pressen kl. 16.30 i forbindelse med forhandlingene om særaldersregler.

Siden oktober i fjor har staten forhandlet med fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne om en ny pensjonsordning for folk som må gå av med pensjon tidlig som følge av særaldersgrensene for ansatte i tøffe yrker, som politifolk, brannmannskaper og sykepleiere.

Onsdag var det klart for forhandlingsinnspurt, men på overtid brøt fagforbundene forhandlingene i protest mot det de mener er et uakseptabelt tilbud fra staten.

Kritikken hagler

– Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over 200.000 arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Unio-leder Ragnhild Lied mener staten skuffet stort i forhandlingene.

– Tilbudet de kom med, er helt uakseptabelt. Jeg er skuffet, ja, slår hun fast overfor NTB.

– Regjeringen struper pensjonen til den arbeidskraften de behøver mest, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

Ifølge forbundene var kravet ganske enkelt at særalderspensjonister ikke skal komme dårligere ut enn andre pensjonister.

– Det var ikke staten villig til å innfri, sier YS-leder Erik Kollerud til NTB.

Utilsiktede virkninger

Forhandlingene har vært kompliserte, ikke minst på grunn av utilsiktede virkninger i pensjonsreformen som ble vedtatt i 2011 og justert i 2018. Der ble det innført levealdersjusteringer som innebærer at folk må stå lenger i jobb for å få samme pensjon som dagens pensjonister. Å gå av tidligere som følge av en særaldersgrense vil gi kortere opptjeningstid som igjen fører til et lavere livsvarig pensjonsnivå.

Staten har samtidig hatt et ønske om å fjerne enkelte av særaldersgrensene. Et viktig budskap fra regjeringen har lenge vært at flere må stå lenger i jobb.

Ifølge Kollerud ville forbundene vært villige til å diskutere grensene dersom en enighet om pensjonsnivået hadde kommet på plass.

– Avtalen var at dette skulle diskuteres i etterkant. Men det blir det jo ikke noe av nå, sier Kollerud.

– Rimelig kompensasjon

Arbeidsministeren sier på sin side at han gjerne skulle gjerne ha kommet til enighet med fagforbundene.

– Men å trekke det lenger enn det er grunn til, hadde ikke vært noen suksess. Vi må ha et pensjonssystem som både har rettferdighet og balanse mellom generasjonene, men også et som skal oppfattes som rimelig og rettferdig både for dem som har særaldersgrenser og for dem som ikke har det, sier Røe Isaksen.

Advarer

Uten en enighet på plass, videreføres gjeldende regler, varsler arbeidsministeren.

Men det vil være uklokt, advarer Følsvik.

– En av forutsetningene i pensjonsavtalen fra 2018 var at man skulle finne en løsning for disse gruppene. Når vi bryter på et tilbud som vi mener ikke er i tråd med den avtalen, så vil en videreføring være uklokt av statsråden, sier hun til NTB.

Hun avviser ikke nye forhandlinger.

– Vi er alltid klare. Men da må regjeringen flytte seg et stykke.