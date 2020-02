Mann slått ned med jernstang i Oslo

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen i Fagerheimgata nederst på Torshov i Oslo klokka 23.37 tirsdag kveld. En mann ble funnet liggende på bakken etter at han skal ha blitt banket opp. Politiet snakket med to vitner som var på stedet og satte i gang leting etter to mistenkte gjerningsmenn.

– Den fornærmede ble slått med jernstang og knyttnever. Han har fått slått ut flere tenner og var omtåket da vi kom til stedet. Han ble kjørt til legevakten i ambulanse uten at politiet fikk snakket med ham, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeset i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet lette etter de to gjerningsmennene som beskrives som to tynne menn mellom 20 og 30 år og mørke i huden. En av dem hadde hvite sko og en caps. Ved 0.30-tiden ble søket etter mennene avsluttet uten resultat.

Det er for politiet ingen kjent relasjon mellom de antatte gjerningsmennene og offeret.

(©NTB)