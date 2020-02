Kraftig økning i innbetalt voldserstatning i 2019

NTB Innenriks

I 2018 fikk staten inn 68 millioner kroner.

Kontoret for voldsoffererstatning forklarer i en pressemelding den markante økningen med at det de senere år har vært et økt fokus på å holde skadevoldere ansvarlig for skadene de påfører. Også de langsiktige tapene som fornærmede blir påført.

I 2019 ble det utbetalt i alt 270 millioner kroner til voldsofre gjennom den norske erstatningsordningen. Dette inkluderer saker tilknyttet 22. juli.

Det er Statens innkrevingssentral som krever forskuttert voldsoffererstatning tilbakebetalt fra skadevoldere på vegne av staten.

(©NTB)