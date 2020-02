Ny rekord for fjærkrekjøtt i 2019

NTB Innenriks

Det viser tall fra Landbruksdirektoratet som Nationen har fått tilgang til.

Landbruksdirektoratet har registrert 106.856 tonn slaktede fjærkre i 2019. Det er 8,9 prosent mer enn året før og det høyeste nivået som er registrert noen gang.

Godt over 90 prosent av produksjonen av fjærkrekjøtt i Norge er kylling, og veksten for kylling har det siste året vært kraftigere enn for fjærkre generelt. I 2019 ble det slaktet 97.806 tonn kylling, 9,9 prosent mer enn året før, noe som er ny rekord.

Også forbruket av kylling har økt kraftig, og veksten har siden 2010 vært på 23.400 tonn, eller 31,5 prosent.

Produksjonen av fjærkrekjøtt er styrt av kontrakter og blir fortløpende justert etter etterspørselen. Det er dermed i større grad en direkte sammenheng mellom forbruket og slaktingen av fjærkre enn for andre kjøttslag.

Den kraftige veksten for fjærkrekjøtt veier ikke opp for nedgangen i produksjonen av rødt kjøtt, som hadde en nedgang på 4,5 prosent i fjor, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Animalia. Den samlede kjøttproduksjonen i 2019 ender trolig på like under 350.000 tonn, ned 0,8 prosent fra 2018.

