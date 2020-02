To menn tiltalt for overgrep mot barn i Vestfold

NTB Innenriks

Overgrepene skal ha funnet sted i 2009 mot den ene av de to, og mellom 2010 og 2012 mot den andre. Den ene av guttene var ifølge tiltalen under 14 år da overgrepene startet.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det er lovens strengeste strafferamme, og viser tydelig sakens alvorlighetsgrad, sier aktor i saken, statsadvokat Åsmund Yli, til Tønsbergs Blad.

Tiltalen omfatter for den tidligere kommuneansattes del også bilder som seksualiserer barn. Yli opplyser at tiltalen etter ny lov tilsvarer grov voldtekt av barn under 14 år.

Den første anmeldelsen i saken kom i oktober 2018. I tiltalen fremkommer det at overgrepene skal ha funnet sted flere steder i Vestfold.

Advokat Heidi Ysen, som forsvarer den ene av de to tiltalte, sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld. Heller ikke den andre tiltalte i saken erkjenner straffskyld.

Espen Låhne Smedsrud er bistandsadvokat for den ene av de to fornærmede.

– Min klient opplever det som tungt og vanskelig å ta dette opp igjen nå, men han ser samtidig fram til at saken kommer fram for tingretten, sier bistandsadvokaten.

