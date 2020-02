Røe Isaksen vurderer å stille som lederkandidat i Høyre

NTB Innenriks

– Jeg må bestemme meg for om jeg har det i meg til å satse for fullt og helt i fire nye år, fra 2021. Og det blir også et valg om jeg da er klar for større oppgaver, sier Torbjørn Røe Isaksen (H) i et intervju med Telemarksavisa.

Han sier til lokalavisen at han nå tenker på hva han skal gjøre videre. I det ligger både tanken på å gå ut av rikspolitikken, og muligheten for å bli leder i Høyre når Erna Solberg en dag går av.

– Erna sitter så lenge hun vil. Og selv om vi ikke skulle få flertall ved valget i 2021, så kan hun fortsette som partileder. Hun er mer populær enn partiet. Men jeg tenker over det å kunne bekle vervet når jeg nå er i tenkeboksen, sier Isaksen.

For drøye to uker siden fikk Isaksen ny jobb, da han gikk fra å være næringsminister til å bli arbeids- og sosialminister. Han sier til Telemarksavisa at han gjerne ville fortsette som næringsminister.