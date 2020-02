Politiet brukte elektrosjokkvåpen mot kvinne med kniv i Kleppe

NTB Innenriks

Politiet meldte om hendelsen i Kleppe sentrum i Rogaland klokka 22.44. En kvinne med kniv hadde kommet på døra til en person som varslet politiet klokka 21.39. Kvinnen hadde opptrådt truende med kniven og blant annet brukt den på en bil og en garasje på adressen.

– Kvinnen ble oppgitt til å være ute av kontroll, og politiet sendte ut flere patruljer som var bevæpnet. Framme på stedet forsøkte politiet å passivisere kvinnen med pepperspray, men uten at det hadde noen effekt. Hun gjorde også et utfall mot patruljen med kniven. Da ble det brukt et elektrosjokkvåpen mot henne, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen opplyser at elektrosjokkvåpenet som politiet bruker gir et kraftig elektrisk støt som setter de aller fleste mennesker ute av spill. Kvinnen ble sjekket av lege før hun ble fraktet til sentralarresten i Stavanger.

(©NTB)