Millionkutt for Den Norske Opera

NTB Innenriks

I et internt notat Dagbladet har fått tilgang, til informeres det om at det skal kuttes minst 25 millioner kroner innen utgangen av 2021.

Administrerende direktør ved Operaen, Geir Bergkastet, sier til avisen at det er for tidlig å si om ansatte kan stå i fare for å miste jobben.

– Eventuell overtallighet og bemanningsreduksjoner vil vi forsøke å løse med ordninger som stimulerer til frivillig avgang, men det er for tidlig å si noe om endelig omfang og løsning, sier han.

Bergkastet sier at kostnadene vil vokse mer enn statstilskuddet og egne inntekter fremover.

– De offentlige tilskuddene dekker ikke fullt ut lønns- og prisvekst. Vi kommer også til å måtte bruke mer på vedlikehold og tekniske investeringer i årene fremover, sier direktøren.

I statsbudsjettet for 2020 får Den Norske Opera 657 millioner kroner i driftstilskudd.

(©NTB)