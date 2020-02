Mann dømt for overgrep i Lofoten

NTB Innenriks

Han er også dømt til å betale fornærmede, som nå er 24 år gammel, 200.000 kroner i oppreisning.

Straffeutmålingen er i tråd med påstanden til aktor, statsadvokat Erik Thronæs. Mannens forsvarer, advokat Monica Samland, la ned påstand om frifinnelse.

Rådhus

Mannen var 41 år gammel da han ifølge dommen fra Lofoten tingrett truet jenta til seksuell omgang i et kontor i et rådhus i en kommune i Lofoten. Hendelsen skal ha funnet sted ved en anledning i perioden høsten 2009 til høsten 2010, da jenta var 15 år gammel.

En enstemmig rett fant det skjerpende at overgrepet fremstår som planlagt.

«Det bærer preg av utnyttelse av ei jente på 15 år som ble med en venninne på rådhuset for å hente penger og ikke hadde noen anelse om hva som skulle skje. Retten legger til grunn at overgrepet var skremmende, krenkende og nedverdigende for fornærmede», heter det blant annet i dommen.

Langt tidsforløp

I formildende retning legger retten en viss vekt på tidsforløpet i saken fra politiet fikk kjennskap til den i 2017 og fram til i dag. Saken ble først etterforsket med ukjent gjerningsmann, men høsten 2018 fant politiet fram til mannens navn og anså ham som mistenkt i saken.

Tiltalte ble likevel først pågrepet i april i fjor. Retten er enig med aktor i at et rimelig fradrag for tidsforløpet i saken, er tre måneder.

Hovedforhandlingen i saken ble holdt fra 27. til 29. januar i år. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen. Retten mottok forklaring fra åtte vitner.

