E-tjenesten: Nytt russisk missil kan nå norske mål med varslingstid på 40 minutter

I den årlige talen sa Haga Lunde at etterretningstjenesten har observert flytester av det nye, luftleverte ballistiske missilet, som er et av Russlands nye våpen.

Missilene skal sammen med den hypersoniske glidefarkosten Avangard allerede være utplassert, ifølge etterretningssjefen.

– Våre beregninger viser at dersom dette missilet skytes ut fra et fly over Kola, vil varslingstiden, gitt at vi detekterer aktiviteten, være cirka 40 minutter fra flyets avgang til missilets nedslag i et mål i Norge, sa han.

