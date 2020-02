Valdres uten mobil- og internett

NTB Innenriks

Nødetatene og Veitrafikksentralen i Vestland er varslet, og Telenor jobber med å rette feilen.

Vestre Slidre og Vang kommuner i Valdres er rammet av bruddet i fiberkabelen, som har ført til at både mobilnett, telefon og bredbånd er nede.

Telenor opplyser at de sammen med entreprenør har fått lagt opp en reserveløsning med fiber og fått opp igjen alle basestasjonene og kommunikasjon i Vang kommune, men at det fremdeles er et stort dekningsutfall mellom Røn, Slidre og Åfjell i Vestre Slidre.

Estimert rettetid er klokka 20 søndag kveld, opplyser Vestre Slidre kommune på sine nettsider.

I forbindelse med at telefondekningen er borte, opplyser politiet i Innlandet at personer som har behov for å ringe, kan oppsøke ambulansestasjonen i Ryfoss, sykehjemmet i Vestre Slidre eller brannstasjonen i Røn.

Politiet kjører også patrulje langs E16 i forbindelse med at mobilnettet har falt ut.

E16 Filefjell var søndag ettermiddag en av få fjelloverganger mellom øst og vest hvor det ikke var kolonnekjøring på grunn av uvær.

