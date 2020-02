Ransforsøk og knivstikking ved Torgallmenningen i Bergen

NTB Innenriks

– Først fikk vi melding om et personran like over klokken 18, og like etter fikk vi en ny melding om at en person var blitt knivstukket like ved, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Det er en ung mann som er knivstukket. Han var ved bevissthet da politiet kom til stedet, og han er kjørt til Haukeland sykehus, opplyser operasjonslederen videre.

De to personene som ble utsatt for ransforsøk, er fysisk uskadd.

– Politiet avhører dem, sier Knappen.

Hun opplyser at politiet holder mulighetene åpne for at det kan være snakk om to forskjellige hendelser og forskjellige gjerningspersoner.

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner som kan ha sett noe i området mellom Høyer og Lido-hjørnet i Bergen sentrum.

