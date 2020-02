Trondheim Ap setter sluttdato for oljenæringen til 2050

NTB Innenriks

Vedtaket var et kompromiss med opphav i det lokale AUF-lagets forslag om å stanse norsk oljeproduksjon innen 2030, skriver Adressa.

2050-kompromisset fikk til slutt flertall med 39 mot 35 stemmer på partiets årsmøte lørdag.

AUF har tidligere vedtatt nasjonalt at utfasingen bør skje innen 2035.

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), mener det er helt feil å sette en sluttdato og mener det vil medføre at utslippene vil øke.

Vedtaket til Trondheim Arbeiderparti er oppsiktsvekkende og går i motsatt retning av signalene Ap-ledelsen har sendt det siste året. Senest Ap-leder Jonas Gahr Støre, som under NHOs årskonferanse i januar, kalte en sluttdato en dårlig idé.

– Vi skal ha sluttdato for utslipp, ikke for en næring som sitter med kunnskap og erfaringer som verden trenger, sa han til NTB for en måned siden.

Også Ap-nestleder Bjørnar Skjæran har tidligere sagt at han ikke ønsker noen sluttdato, men tvert imot mener at oljeindustrien er en del av løsningen på klimakrisen.

