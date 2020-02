NTB Innenriks

Det er også sendt ut gult farevarsel for regn i både Voss, Hardanger og Heiane, og det er ventet svært mye regn det neste døgnet, spesielt på søndag.

Dette fører til fare for våte skred, og snø i høyfjellet gir fare for store tørre flaksskred. Derfor har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut rødt farevarsel for alle tre regionene, i tillegg til i Agder.

Snøskredvarselet gjelder fra og med midnatt natt til søndag.

(©NTB)