Fiskere mener det er for lite kunnskap om effektene av havvindutbygging

Interesseorganisasjonen for fiskerinæringen frykter at etablering av vindkraft på feil steder vil gå utover evnen til utnytte ressursene fra havet, skriver Nationen.

– Vi har levd av fisk her i landet fra tidenes morgen og skal også leve av det inn i evigheten. Derfor er det viktig at vi legger til grunn en føre-var-strategi når en planlegger utbygging av havbasert vindkraft, sier informasjonssjef Odd Kristian Dahle i Fiskebåt til avisa.

Også Norges Fiskarlag har uttrykt seg kritisk til fornybar energiproduksjon til havs i et høringssvar.

Fiskarlaget mener blant annet at utbygging i området Sandskallen ved Sørøya i Finnmark vil kunne medføre at flere hundre fiskefartøy av ulik størrelse fortrenges fra et svært viktig fiskefelt.

