Bru: Venter at sluttdatovedtak vil sende sjokkbølger i LO

– Det er oppsiktsvekkende at debatten ikke har handlet om det skal settes en sluttdato eller ikke, men hvilket årstall datoen skal settes i. Det syns jeg avslører mangel på forståelse, sier Bru til NTB.

Olje- og energiministeren påpeker at vedtaket kommer som et resultat av press fra AUF, og hun stiller videre spørsmål ved om dette er noe som vil spre seg videre i partiet.

– Jeg venter at dette sender sjokkbølger internt i LO.

– Dette er et vedtak som skaper stor usikkerhet. Ikke minst for folk som har arbeidsplassen sin i næringen, selskapene og for dem som har lyst til å investere i olje og gass i en del av verden hvor det blir tatt klimaansvar, fortsetter Bru.

