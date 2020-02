NTB Innenriks

– Vi er på stedet og er i dialog med én person som var i huset, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB.

Bygget som tok fyr, er en flermannsbolig. Seks personer er registrert på adressen i Ramfjordgata, like utenfor Tromsø sentrum.

Ved 22-tiden meldte politiet at det ikke er folk igjen i bygget, og at én person får helsehjelp etter å ha blitt eksponert for røyk.

Politiet fikk melding om brannen klokka 21.16 lørdag kveld.

