Ap sentralt skyter ned Trondheim Aps sluttdatovedtak for oljenæringen

Lørdag gikk et flertall i Trondheim Ap inn for å fase ut oljenæringen innen 2050. Men energi- og miljøpolitisk talsperson i partiet, Espen Barth Eide, sier at dette ikke er noe Arbeiderpartiet sentralt stiller seg bak.

– Vi mener at sluttdato er en dårlig idé. Vi mener at vi skal utvikle industrien videre på skuldrene til dagens næring, da trenger vi heller en startdato for de nye næringene enn en sluttdato, sier han til NTB og peker på nye næringer som karbonfangst og -lagring, havvind og hydrogenproduksjon.

Eide kaller vedtaket i Trondheim Ap, som er det første lokallaget som har vedtatt en sluttdato, en påminnelse om at det er en levende debatt om både klima- og oljepolitikk, men understreker at dette med sluttdato er feil medisin.

