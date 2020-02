Mann omkom i brann i Lakselv

NTB Innenriks

Politiet i Finnmark meldte om brannen like etter midnatt. En av de fire som ble evakuert fikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, mens de tre andre er uskadde.

– Det er ikke så mye vi vet om årsak ennå, vi har alle nødetater på stedet. Det brenner i en av leilighetene i en tremannsbolig, der alle beboere skal ha kommet seg ut, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen til NTB.

Politiet opplyser at brannvesenet har kontroll på brannen og at det ikke er fare for spredning.

(©NTB)