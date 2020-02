Sørlandet sykehus ber om ekstern revisjon etter feiloperasjoner

NTB Innenriks

Det opplyser sykehusdirektør Nina Mevold i en pressemelding.

Legen jobbet tidligere som overlege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, hvor det i flere tilsynssaker ble dokumentert uforsvarlig behandling og brudd på loven, blant annet gjennom at legen utførte ortopediske operasjoner uten å være utdannet til det.

For ett år siden ble legen overført til sykehuset i Kristiansand hvor han begynte på den seks år lange spesialiseringen til ortoped, men de siste dagene har NRK skrevet at mannen har gjennomført operasjoner også ved dette sykehuset utover sine rammer.

Kontakter pasienter

Mevold sier at dette er noe sykehuset tar på høyeste alvor, og at de er opptatt av å ivareta pasienter som har spørsmål knyttet til behandlingen de har fått.

– De aktuelle pasientene vil bli kontaktet. De som ønsker det, kan få en ny undersøkelse, sier Mevold i pressemeldingen.

Fylkesmannen i Agder ba for kort tid siden Helsetilsynet om en vurdering av legen, som ikke vil ha pasientrettet tjeneste fram til granskingen er ferdig. Fylkesmannen vil også vurdere om det er behov for administrative reaksjoner mot helseforetaket.

Kalt inn på teppet

– Vi skal bistå Helsetilsynet med all den informasjonen vi har og som er nødvendig for at de skal få gjort sitt arbeid, sier Mevold.

Tidligere torsdag ble sykehusdirektøren kalt inn på teppet til fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen for å forklare seg om saken.

Etter møtet sa Syvertsen til Fædrelandsvennen at hun i møtet ble forsikret om at sykehuset vil gjennomgå alle journaler fra operasjoner som legen har utført.

Legen har overfor NRK ikke ønsket å kommentere saken.

