Havarikommisjonen: Dårlig sikt var årsaken til helikopterstyrten på Svalbard i 2017

Siktforholdene var godt under kravene for innflyging, ifølge Statens Havarikommisjons rapport, som ble offentliggjort torsdag.

– Til tross for dette fortsatte flygerne innflygingen til de mistet visuelle referanser og havarerte, slås det fast.

Det er ikke avdekket tekniske problemer med helikopteret som kan forklare hendelsen.

Alle om bord hadde hoppet ut da helikopteret styrtet. Ingen av dem hadde på seg flytevester eller overlevingsdrakter.

– Det kan antas at de etter få minutter ble så nedkjølt at de ikke klarte å holde seg på overflaten på grunn av luft- og vanntemperatur og sjøgang, skriver havarikommisjonen.

Helikopteret var på vei fra Pyramiden til Heerodden med åtte personer om bord og skulle lande på den russiske helikopterbasen. Det er avdekket forhold ved basen som tyder på at selskapets standarder ikke er overholdt, ifølge havarikommisjonen.

De mener at russiske luftfartsmyndigheter og helikopterselskapet må følge opp dette for å sørge for at myndighetsforskrifter og selskapskrav overholdes.

Ulykken skjedde 26. oktober 2017. En av de omkomne ble hentet opp av vannet noen dager senere, mens de øvrige sju ikke er funnet. Helikopteret ble funnet på 209 meters dyp om lag 2 kilometer utenfor Heerodden.

