Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv

NTB Innenriks

Naturmangfoldloven er igjen i spill på Stortinget. Energi- og miljøkomiteen skulle torsdag avgi sin innstilling til Senterpartiets forslag om å skyte 10–12 ulver i revirene Mangen og Rømskog i Akershus. Men på komitémøtet ble saken utsatt.

Etter møtet varslet imidlertid Arbeiderpartiet at de vil endre loven om forvaltningen av rovdyrene i Norge. Partiet vil ha inn en ny bestemmelse: Når bestandsmålet er nådd, skal det i seg selv være nok til at myndighetene kan si ja til å felle dyr. Dermed trenger ikke myndighetene å bruke andre begrunnelser, som å avverge skade på husdyr eller ivareta hensynet til folks helse eller offentlige interesser av vesentlig, for å si ja til felling.

– Rovviltforliket skulle få ned konfliktnivået, det har åpenbart ikke virket, sier Espen Barth Eide til NTB.

Han påpeker at nesten alle hevder de har rovdyrforliket fra 2011 i ryggen, selv om de har helt ulike syn.

– Vi mener derfor det er behov for en presisering, sier han.

Ifølge Nationen har ikke Arbeiderpartiet varslet om de kommer til å stemme for eller mot Senterpartiets forslag om å skyte de to flokkene, når saken kommer opp i Stortinget senere.

Barth Eide sier deres forslag til lovendring blir lagt fram som selvstendig forslag, mest sannsynlig på tirsdag.

Også Fremskrittspartiet har varslet at de vil se på loven igjen. Barth Eide sier han ikke vil utelukke at de to partiene kan finne sammen.

– Vi legger fram forslaget. Hvis det er flertall med Frp, er det greit for oss, sier han.

(©NTB)