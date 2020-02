Politiet gjennomførte rekonstruksjon på drapsåstedet i Hov i Søndre Land

NTB Innenriks

– Én og én har de avgitt sine forklaringer i det som er et slags avhør i 3D. Hver rekonstruksjon har blitt fulgt opp med et avhør i etterkant, sier etterforskningsleder John Eivind Melbye i Innlandet politidistrikt til Oppland Arbeiderblad.

En mann er siktet for drap og sitter varetektsfengslet, mens tre menn er siktet for kroppskrenkelse etter knivhendelsen som endte med at 34 år gamle Roar Engelund ble drept.

Etterforskningsleder Melbye og påtaleansvarlig Trine Hanssen sier til avisa at etterforskningen så langt har styrket mistanken mot mannen som er siktet for drap, og at den har svekket mistanken mot de tre som er siktet for kroppskrenkelse.

Den drapssiktede mannen har ikke erkjent straffskyld etter siktelsen.

Mannen ble i 2019 dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern etter at han sommeren 2018 stakk en mann i ryggen med kniv.

