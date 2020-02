Medier: Tina Bru er innstilt som ny nestleder i Høyre

NTB Innenriks

Bru er pekt ut av nominasjonskomiteen som ny nestleder i Høyre, får Stavanger Aftenblad opplyst av kilder med innsikt i prosessen. Det samme sier kilder til Dagbladet og VG.

Innstillingen fra valgkomiteen skal presenteres senere onsdag.

Dette betyr ikke at Bru formelt er valgt, men Erna Solbergs utpekte stjerneskudd er blitt viet mye tillit over tid. Alt tilsier at valget på landsmøtet derfor blir en ren formalitet, skriver Aftenbladet.

Hele Høyre-ledelsen inklusive statsminister Erna Solberg er på valg når landsmøtet går av stabelen 27. til 29. mars. Både Solberg og nyutnevnt finansminister Jan Tore Sanner, som er 1. nestleder, har begge ønsket gjenvalg, mens helse- og omsorgsminister Høie har takket nei.

Bru har gjort en bratt karriere i Høyre. I 2013 ble hun valgt inn på Stortinget fra Rogaland og satt i energi- og miljøkomiteen fram til hun ble utnevnt til olje- og energiminister 24. januar.

Samme måned sa en sentralt plassert Høyre-kilde til Aftenbladet at det ikke er mange reelle kandidater igjen til nestlederrollen enn Tina Bru.

Bru sitter i Høyres toppledelse og leder Høyres kvinneforum. Hun har imidlertid varslet at hun ikke ønsker gjenvalg til dette ledervervet.