Lakseoppdrettere frustrert over regjeringens oppdrettskutt

NTB Innenriks

– Det blir ei kollektiv avstraffing. Noen oppdrettsanlegg er mer utsatt enn andre, og nå blir vi straffet på grunn av anleggene i vårt område som ikke håndterer lus like godt som oss, sier Nils Tore Karstensen i E. Karstensen fiskeoppdrett i Florø til NRK.

Produksjonen må reduseres med 6 prosent i Nordhordland til Stad i Vestland (sone 4) og Stad til Hustadvika i Møre og Romsdal (sone 5) på grunn av for mye lakselus i områdene.

– Vi vil nå for første gang redusere produksjonskapasiteten i disse områdene for at villaksen skal få bedre forhold, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Bekymringsfull utvikling

Regjeringen deler inn oppdrettsområdene i grønne, gule og røde soner. I de røde sonene må altså produksjonen reduseres. I gule områder holdes produksjonskapasiteten på stedet hvil. Dette gjelder områdene fra Karmøy i Rogaland til Sotra vest for Bergen og fra Andøya i Nordland til Senja i Troms.

Regjeringen mener utviklingen i området Andøy til Senja er bekymringsfull. Utviklingen i området har vært negativ, og påvirkningen fra lakselusa har gått fra lav i 2018 til moderat i 2019.

De øvrige ni oppdrettsområdene av laks, ørret og regnbueørret er såkalt grønne soner og kan øke kapasiteten inntil 6 prosent.

Oppgitt

Organisasjonen Norske Lakseelver er oppgitt over at området Karmøy til Sotra slipper å ta ned produksjonen. I forrige runde i 2017 fikk området strykkarakter, men er nå i gul sone og kan dermed fortsette å holde produksjonen på samme nivå.

– Det er kort og godt ingen nåde for villaks og sjøørret i Hardangerfjorden. Nå blir det to år til med lidelse for de allerede hardt prøvede bestandene i Hardanger, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Får konsekvenser

Regjeringens fargesystem ble tatt i bruk for første gang i 2017. Havbruksnæringens miljøpåvirkning er avgjørende for om produksjonen kan økes eller ikke.

Sammenlignet med 2017 har antall grønne soner økt fra åtte til ni. Også i forrige runde var det to røde områder, men dette er første gang disse områdene bes om å ta ned produksjonen.

– For første gang får det røde lyset konsekvenser. Dette gjør vi av hensyn til miljøet, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen (H).

To røde soner er for mye, mener Sjømat Norge. Målet de neste to årene er at disse to sonene skal gå over til grønn sone, sier direktør for havbruk Jon Arne Grøttum.

(©NTB)