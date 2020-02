Kongsberg Maritime selger datterselskapet Hydroid

NTB Innenriks

De to selskapene er samtidig enige om å inngå et strategisk samarbeid om undervannsteknologi og maritime løsninger, som trer i kraft når Hydroid-salget er fullført.

Kongsberg Maritime kjøpte Hydroid for 80 millioner dollar i 2007. Dagens salgssum på 350 millioner dollar er dermed mer enn en firedobling.

Huntington Ingalls Industries (HII) er den største leverandøren av fartøy til den amerikanske marinen.

– Dette samarbeidet åpner for et bredere spekter av våre maritime løsninger, både for marin og sivil bruk, i USA og i resten av verden, sier administrerende direktør Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime.

