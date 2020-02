Medietilsynet støtter forslag om å merke retusjert reklame

NTB Innenriks

– Medietilsynet mener merking bør være en del av kravet til god markedsføringsskikk. Vår vurdering er at en slik bestemmelsen bør gjelde generelt, og ikke bare for reklame rettet mot barn, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Barne- og familiedepartementet har foreslått å innføre krav i markedsføringsloven om at retusjert reklame skal merkes for å motvirke kroppspress, spesielt mot unge.

Kravet om merking bør ikke avgrenses til kun å gjelde størrelse på overkropp, armer og bein, slik det foreslås av departementet. Begrepet kroppspress må også omfatte et utseendepress der hode eller ansikt, hud og hår inkluderes. Også levende bilder bør omfattes av merkekravet, mener tilsynet.

Velsand påpeker at det er vanskelig å slå fast om et bilde er retusjert kun ved å se på det, og tilsynet mener at det hovedsakelig må innhentes opplysninger om dette fra de ansvarlige aktørene i håndhevingen av kravet.

