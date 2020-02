Klart for bred lederjakt i Trøndelag Ap – Giske kan få motstand

NTB Innenriks

– Nå skal vi ha en stor og omfattende prosess hvor vi involverer hele partiorganisasjonen i å lage en innstilling som kan samle hele partiet, sier leder av valgkomiteen i Trøndelag Ap, Arild Grande, til NRK.

Komiteen, som mandag hadde sitt første møte, har fått en delikat sak i fanget. Fredag opplyste nemlig sittende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø at han ikke tar gjenvalg, noe som kan åpne veien for stortingsrepresentant Trond Giske i kampen om ledervervet.

– Mange gode kandidater

Grande bekrefter at Giske er spilt inn, men vil foreløpig ikke gå nærmere inn i lederdiskusjonen.

– Vi har heldigvis veldig mange gode kandidater som kan ta ansvar i Arbeiderpartiet. Vi vil ikke spekulere i enkeltpersoner, det er altfor tidlig i prosessen. Nå går invitasjonen ut i partiorganisasjonen, så får vi se hvem de anbefaler at hva vi skal innstille på, sier Grande.

Valgkomiteens endelige innstilling blir lagt fram 16. mars.

Trond Giske gikk av som Ap-nestleder i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Ap konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

Saken har gjort Giske til en omdiskutert person i partiet, og frykt for bråk kan svekke kandidaturet hans.

Ordfører nevnes

TV 2 skriver mandag at ordfører i Nærøysund, Amund Hellesø, pekes ut som en mulig konkurrerende kandidat til Giske i kampen om fylkesledervervet.

– Hellesø sitter i styret og har erfaring som ordfører. Han er en dyktig kandidat som jeg kunne tenkt meg. Spør du meg, er han meget kapabel, sier avtroppende styremedlem i fylkespartiet, Ove Sem.

Ifølge TV 2s kilder jobbes det nå for å skaffe støtte til Amund Hellesø. Selv avviser ikke Nærøysund-ordføreren, som uansett tar gjenvalg til styret, at han kan være aktuell som leder.

– Hvis partiet ønsker mine tjenester, fortsetter jeg i styret. Hvis de ønsker noe mer enn at jeg skal være styremedlem, så må jeg ta noen runder på det. Men jeg har ikke fått noen signaler om det.

