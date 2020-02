Fortsatt ingen konklusjon i etterforskningen av Ap-politikers reiseregninger

NTB Innenriks

Den 47 år gamle stortingsrepresentanten fra Haugesund ble politianmeldt av Stortingets administrasjon to dager etter at Aftenposten 9. april i fjor avslørte at hun hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget.

Aftenposten dokumenterte i sin reportasje at Liadal hadde levert reiseregninger for over 60.000 kroner der hun enten hadde vært et annet sted enn det hun hadde oppgitt, eller hjemme, på hytta eller på private reiser.

Ni måneder senere har politiet fremdeles ikke konkludert i etterforskningen. 25. november ble det hittil eneste avhøret av Liadal gjennomført, skriver Aftenposten mandag.

Politiet forklarer tidsbruken med at de også må prioritere andre saker, at det er mye materiale som skal gjennomgås, og at de mottok all dokumentasjonen fra Stortinget først 20. oktober.

Liadal har hele tiden gitt uttrykk for at hun ikke har levert urettmessige reisegodtgjørelseskrav med vilje, men at det handler om feil og misforståelser.

Ap-politikerens forsvarer, advokat Erik Lea, sa i slutten av januar til Haugesunds Avis at det i etterkant av avhøret i november ble utarbeidet en skriftlig oversikt over avvik Liadal vedkjenner seg i dokumentasjonsgrunnlaget som politiet har mottatt.

Han sier til avisen at det kanskje blir nytt avhør i februar.

Oslo-politiet vil ikke si noe mer konkret om tidsrammene videre overfor Aftenposten.

