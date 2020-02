Pollestad: Ingen pelsdyrsvar fra Frp i helgen

NTB Innenriks

Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om «full erstatning» for pelsdyrbønder som må avvikle virksomheten. Etter planen skal saken avgis kommende tirsdag.

– Dessverre virker det som om Frp er mer opptatt av å imøtekomme statsministeren og landbruksministeren enn pelsdyrbøndene, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB søndag kveld.

– Vi har ikke fått noen respons fra Frp i løpet av helgen om at de vil bli enige med Ap og Sp. Det er skuffende. Vi har en åpen dør om Frp mener alvor med å gi pelsdyrbøndene full erstatning, fremholder han.

Pollestad legger til at han frykter at situasjonen nå vil ende med kun kosmetiske endringer.

Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er saksordfører for Sps forslag. Han opplyser til NTB at Frp er i samtaler med Landbruksdepartementet «for å forsøke å gjøre kompensasjonsordningen bedre».

Både Ap og Sp mener at regjeringens kompensasjon til bøndene er for dårlig. Det samme gjør Frp, og de to rødgrønne opposisjonspartiene vil derfor ha Frp med på laget for å forsøke å presse regjeringen til å forbedre ordningen.

Fremskrittspartiets exit fra regjeringen nylig skapte ny dynamikk i saken, selv om partileder Siv Jensen i Stortinget sist uke bedyret at partiet ikke vil stemme for ett eneste av opposisjonens forslag.

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fikk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.

