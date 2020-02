Frps fylkesleder i Oslo tar ikke gjenvalg

NTB Innenriks

Hun forteller til Dagbladet at det er tre hovedårsaker til at hun gir seg: Kompromisser knyttet til regjeringsdeltakelse, konfliktnivået internt i Oslo Frp og ønsket om å styre sin egen tid.

– Oslo Frp har vært en ryddeoppgave for meg hvor jeg har måttet bruke mer tid på organisatoriske saker internt enn på politikken. Det gjør selvsagt noe med lysten over tid, sier hun til avisen søndag kveld.

Fylkeslederen, som har varslet valgkomiteen om sin beslutning, tar sin del av ansvaret for resultatet i Oslo i fjorårets valg, der partiet fikk en oppslutning på bare 5,3 prosent.

– Vi gjorde et dårlig valg på min vakt, og det er ikke til å legge skjul på. Det spiller selvsagt også inn i min beslutning, men det har også vært viktig for meg å få tilbake litt kontroll over hverdagen. Jeg har drevet med politikk i 25 år, og det er en slitsom tilværelse hvor møtekalenderen dikterer dagen din, sier hun.

