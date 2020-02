Mann dømt for overgrep mot stedatter

NTB Innenriks

Ifølge dommen skjedde overgrepene over en periode på et halvt år i 2008, da jenta var elleve år.

– Fornærmede var et sårbart barn med store atferdsvansker. Mannen, som på tidspunktet for overgrepene var kjæreste med fornærmedes mor, hadde uriktig utgitt seg for å ha erfaring fra arbeid for det offentlige med vanskeligstilte barn og unge. Han utnyttet grovt tilliten fornærmede viste ham, skriver retten i en oppsummering.

Mannen er dømt til å betale jenta en oppreisningserstatning på 270.000 kroner.

