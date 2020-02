Elleve virusprøver testet i Norge – ingen positive

NTB Innenriks

Prøvene er fra personer med luftveissymptomer som nylig har vært i utbruddsområdene i Kina eller har hatt kontakt med personer som er smittet.

Oversikten oppdateres to ganger i uka, og siste oppdatering var fredag.

Ingen dødsfall utenfor Kina

Den nye typen coronavirus ble påvist i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember i fjor. Lørdag opplyste kinesiske myndigheter at ytterligere 46 mennesker har dødd av viruset, og det totale dødstallet er nå oppe i 259.

I tillegg er det registrert 1.347 nye smittetilfeller, noe som innebærer at over 11.800 mennesker nå har fått påvist smitte. Utenfor Kina er det registrert rundt 100 smittetilfeller i et 20-talls land, men ingen dødsfall. I Norden har både Finland og Sverige smittetilfeller.

Norge har fått hjelp av Danmark til å hente hjem en borger fra Kina.

– Vi er svært glad for det nordiske samarbeidet, og at vi har fått assistanse fra danske myndigheter med å legge til rette for hjemreise for en norsk borger. Vi vil ikke kommentere reisedetaljer annet enn at transport til Norge vil skje på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG sent fredag.

Følges opp lokalt

Personer som får assistert retur fra Kina, blir fulgt opp av lokalt helsevesen etter gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet, opplyser UD.

Overfor NTB kunne UDs pressevakt lørdag ikke gi noen ytterligere opplysninger om den norske borgeren som ble hentet. Det danske helsedepartementet opplyser at ingen av de fire danskene som var med samme fly, har symptomer på Wuhan-smitte.

De som er smittet av Wuhan-viruset og får et mildt sykdomsforløp, vil bli bedt om å holde seg i isolasjon hjemme i to uker. Det kom fram i informasjon fra Helsedirektoratet fredag. Flertallet av dem som er blitt smittet i andre land, har hatt mild sykdom.

– I de fleste tilfeller vil det derfor ikke være behov for innleggelse på sykehus. Disse pasientene må imidlertid være hjemme og begrense kontakt med andre for å unngå å spre smitte, sa helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Personer i isolat hjemme vil naturligvis bli fulgt opp av helsetjenesten ved daglige telefonsamtaler og få helsehjelp dersom nødvendig, sa helsedirektøren, som opplyste at noen også kan bli lagt inn på sykehus.

