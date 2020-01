Circle K-drapet: Aktor ber om elleve og et halvt års fengsel

NTB Innenriks

28 år gamle Said Bassam Chataya ble knivstukket og drept ved Circle K-stasjonen i Solheimsviken i forbindelse med et masseslagsmål 15. februar i fjor.

– Tiltaltes tilståelse er formildende for straffeutmålingen, men samtidig er antall stikk straffeskjerpende, sa Greve i sin prosedyre, ifølge Bergens Tidendes rettsreferat.

22-åringen knivstakk fetteren sin ni ganger i overkroppen.

Ifølge aktor erkjente den drapstiltalte 22-åringen tidlig at han angrep fetteren, men sa at han handlet i nødverge. Like før rettssaken startet 24. januar erkjente han straffskyld for drapet.

I tillegg til knivdrapet er 22-åringen tiltalt for vold mot sin tidligere samboer og trusler mot tre andre personer. Han har erkjent straffskyld for noen av truslene, men avviser at han har utsatt den tidligere samboeren for vold.

