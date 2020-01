Solberg refser Frp-topp for spørsmål om femårings sykdom

NTB Innenriks

– Jeg synes spørsmålene representanten stiller, er urimelige overfor en persons integritet og rettsvern, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun svarte på flere kritiske spørsmål fra Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim under debatten i Stortinget torsdag.

Regjeringen har ikke informasjon om helsetilstanden til den fem år gamle gutten som ble hentet ut av Syria sammen med moren og lillesøsteren, framkom det av svaret hennes, melder Nettavisen.

– Alle mennesker i dette landet har et personvern, et vern om sine helseopplysninger og et vern om sin egen integritet. Det mener jeg er grunnleggende borgerlig politikk, for å være helt ærlig, sa hun.

Helgheim er en av flere personer i offentligheten som de siste ukene har etterspurt og argumentert for innsyn i grunnlaget for beslutningen om å hente gutten og familien hjem til Norge. Ikke bare er det av betydelig offentlig interesse hvilket grunnlag beslutningen som til sjuende sist fikk hans parti til å trekke seg ut av regjeringen, ble tatt på – mangel på opplysninger om guttens helsetilstand gir grobunn for spekulasjoner, argumenterte han.

Solberg har ingen opplysninger

– Jeg har altså ingen opplysninger om dette. Ingen av oss har opplysninger som er knyttet til hvor alvorlig det er. Det er ikke regjeringen som ikke går ut med opplysninger, for vi har ikke disse helseopplysningene, sa Solberg.

Det er bare familien som kan gå ut offentlig med helseopplysninger, understreket hun.

Det kommer ikke familien til å gjøre, understreket den terrorsiktede morens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, overfor NTB onsdag. Taushetsbelagte opplysninger om en fem år gammel gutt har ingenting i offentligheten å gjøre, framholdt han, og tok et oppgjør med «middelmådige juridiske synspunkter og annen agitasjon».

Den 29 år gamle moren ble pågrepet med en gang hun landet på Gardermoen 17. januar. Hun er siktet for deltakelse i ekstremistgruppene Nusrafronten og IS i perioden 2013 til 2019. Hun er ikke siktet for på ha vært stridende under sitt opphold i Syria.

Antakelser og spekulasjoner

Basert på helseundersøkelser i regi av Røde Kors, Redd Barna og andre organisasjoner som opererer i Syria, er det rapportert til norsk myndigheter at gutten mest sannsynlig lider av den livstruende sykdommen cystisk fibrose.

Flere kritiske stemmer har pekt på at regjeringen har brukt formuleringen «antatt syk» om guttens tilstand.

– Jeg ber ikke om detaljer, bare en bekreftelse eller avkreftelse på om det var tilfelle at barnet var alvorlig sykt. Mener statsministeren at det er OK at man tar så alvorlige beslutninger i regjering bare basert på antakelser og spekulasjoner? spurte Helgheim.

Solberg avviser at formuleringen innebærer at det har vært usikkerhet om selve beslutningsgrunnlaget.

– Når vi sier at de er antatt syke, er det fordi vi ikke har noen offisiell betegnelse eller grunnlag for å sette noen diagnose – eller skulle gjort det. Men det er kjent hva beslutningsgrunnlaget vårt var. At det kan være usikkerhet, og det kan være feil i det, kan være, men beslutningsgrunnlaget er helt kjent, svarte statsministeren.

