Politikvinne dømt for brudd på taushetsplikten

Kvinnen er dømt for å ha gjort flere søk på enkeltpersoner i politiets registre og gitt denne informasjonen videre til samboeren som tekst og bilder på telefonen. Hun har blant annet delt navn på folk som er knyttet til ran og andre straffbare forhold og delt informasjon om at en person var utro og suicidal.

Kvinnen er også dømt for å ha oppbevart et våpen som tilhørte politiet, og hun er dømt for å ha tatt med seg politiets håndholdte radio og brukt denne på fritiden.

Kvinnen erkjente straffskyld i retten og forklarte at hun først hadde sett på samboeren som en kollega, men at hun senere så at dette ble helt feil.

I dommen trekkes det fram som formildende at kvinnen har innrømmet og angret på lovbruddene. Hun er nå fratatt jobben i politiet, og det er ifølge dommen ikke sannsynlig at hun senere får komme tilbake i yrket. Lovbruddene skjedde i 2016 og 2017 og straffeutmålingen tar også høyde for at saken har blitt liggende i over ett år.

Siden kvinnen har et høyt studielån og trolig må ta opp et nytt lån til en ny utdannelse, slipper hun å betale sakskostnader.