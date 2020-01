Oslo Børs markant ned fra start

NTB Innenriks

15 minutter etter åpning hadde hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,05 prosent. Den siste uka har hovedindeksen dermed gått ned nær 2,9 prosent.

Etter noen dager med roligere markeder på Asia-børsene falt de igjen torsdag på grunn av virusfrykt. Også oljeprisen (brent) har falt til under 59 dollar fatet.

I sin morgenrapport skriver DNB Markets at når selskaper stenger ned virksomheten i Kina grunnet virusutbruddet, blir det tydeligere at Wuhan-viruset har en dempende effekt på kinesisk økonomi. Dette påvirker markedene verden over.

(©NTB)