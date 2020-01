Mann (20) dømt til åtte års fengsel for flere voldtekter

NTB Innenriks

Han er også dømt til kontaktforbud mot kvinnen og til å betale henne 200.000 kroner i oppreisning og 77.579 kroner i erstatning for økonomiske tap hun har lidd.

Ifølge dommen skjedde voldtektene og voldsutøvelsen gjentatte ganger i perioden september til november 2015. Da var mannen 16 år gammel.

En straff for en voksen person for lignende forhold hadde vært 15 år, og retten har gitt mannen rundt seks års fradrag for den lave alderen og ett års fradrag på grunn av at han er diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming.

Sommeren 2017 gjorde kvinnen det slutt og anmeldte mannen. Ved flere anledninger i 2018 og 2019 har mannen kontaktet sin tidligere kjæreste til tross for at han var ilagt besøksforbud mot henne, ifølge dommen. Dette har mannen erkjent straffskyld for.

Mannen er tidligere dømt for å ha hatt sex med en mindreårig og for å ha voldtatt en kvinnelig kioskekspeditør i Oslo, samt ran og ransforsøk.

(©NTB)