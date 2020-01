Ingen endringer i hvordan Norge håndterer viruset

NTB Innenriks

– Vi støtter erklæringen og anbefalingene og følger disse, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet etter WHOs beslutning torsdag kveld.

Folkehelseinstituttet gir råd til helsetjenesten og publikum, samarbeider tett med andre land og følger med på situasjonen internasjonalt.

– Det er viktig med samordnede tiltak og internasjonal overvåking av situasjonen. Det er fortsatt mye vi ikke vet om sykdommen, og da er det naturlig at landene samarbeider tett for å finne ut mer så raskt som mulig, sier Vold.

Norske myndigheter forsikrer at de har god beredskap dersom smitten spres hit.

Godt forberedt

– Jeg forstår at mange er bekymret for coronaviruset, og det er urovekkende med utbrudd av et nytt og tidligere ukjent virus fra Kina. Helsemyndighetene i Norge følger situasjonen nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme hit, sier helseminister Bent Høie (H).

Også Utenriksdepartementet følger situasjonen tett.

– Vi har vært i kontakt med et lite antall norske borgere i Hubei-provinsen i Kina. Vi har tilbudt konsulær bistand og lagt til rette for assistert utreise fra Wuhan for dem som har ønsket dette, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Isoleres

Norske borgere i Kina oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no og ta kontakt med den norske ambassaden i Beijing eller Utenriksdepartementets operative senter dersom man har behov for konsulær bistand.

De norske borgerne som reiser hjem fra Wuhan, vil bli fulgt opp av helsemyndighetene.

Dersom personer i Norge får påvist viruset, vil de isoleres hjemme eller på sykehus, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad.

