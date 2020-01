Søreide skjerper tonen om Trumps Midtøsten-plan

NTB Innenriks

Hun skjerper dermed tonen i sin kommentar til president Donald Trumps plan for Israel og Palestina, etter å ha fått kritikk for ikke å ta tydelig avstand fra den.

– For at en tostatsløsning skal være bærekraftig må den være i tråd med folkeretten. Jeg advarer mot å ta ensidige skritt. Enhver annektering av landområder ved bruk av makt, er uakseptabel og i strid med folkeretten, sier hun.

Hun understreker at det kun er en tostatsløsning forhandlet fram mellom Israel og Palestina som kan skape varig fred og at hovedlinjene i det norske engasjementet i regionen ligger fast.

– Ethvert initiativ til å gjenoppta fredsprosessen må reflektere den brede internasjonale enigheten som er definert i Oslo-avtalene og i FNs sikkerhetsråds resolusjoner, sier hun.

– De utestående sluttstatusspørsmålene, herunder grenser, sikkerhet, Jerusalems status og flyktningspørsmålet, må løses gjennom direkte forhandlinger mellom partene. Dette rammeverket vil fortsette å utgjøre grunnlaget for Norges formannskap for Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), sier Søreide.

Trumps plan innebærer at USA anerkjenner Israels okkupasjon og annektering av palestinske områder og får beholde bosetningene som FNs sikkerhetsråd har slått fast at er i strid med folkeretten.

(©NTB)