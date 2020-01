Mudassar Kapur (H) blir leder av Stortingets finanskomité

NTB Innenriks

Kapur (43) rykker opp som leder etter å ha vært medlem av komiteen i denne stortingsperioden. Beslutningen ble tatt på Høyres gruppemøte i Stortinget onsdag ettermiddag.

– Mudassar er en erfaren og dyktig stortingsrepresentant som kjenner godt til fagfeltet fra å ha vært medlem i finanskomiteen. Han får nå den viktige oppgaven med å få et ansvarlig statsbudsjett gjennom i Stortinget. Det er et ansvar som jeg er sikker på at Mudassar vil mestre, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre i en pressemelding.

Kapur etterfølger Henrik Asheim, som ledet komiteen fram til han gikk inn i regjering som statsråd for forskning og høyere utdanning.

Ville beholde lederposisjonen

Det har vært vanlig at partiet som har finansministeren, ikke samtidig leder finanskomiteen. Men i Høyre skal det i den nye parlamentariske situasjonen aldri ha vært aktuelt å gi slipp på denne posisjonen, opplyser kilder i partiet til Dagbladet.

Høyres stortingsgruppe har nå også fordelt de øvrige stortingsvervene. Stefan Heggelund blir ny energi- og miljøpolitisk talsperson. Han rykker opp fra medlem i komiteen for å erstatte Tina Bru, som nå er blitt olje- og energiminister.

Margunn Ebbesen blir ny næringspolitisk talsperson etter Linda Helleland, som også er gått inn i regjeringen.

Schou til presidentskapet

Det er også blitt klart at Høyre vil beholde plassen i presidentskapet som sto ledig etter at Abid Raja (V) ble kulturminister.

Dette var opprinnelig Høyres verv, men Venstre fikk plassen i forbindelse med konstituering etter forrige stortingsvalg. Høyres stortingsgruppe foreslår at Ingjerd Schou overtar som nytt medlem i presidentskapet.

