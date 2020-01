Frp forbi Sp på ny måling

NTB Innenriks

Mens Fremskrittspartiet har økt oppslutningen med 2,9 prosent i denne målingen etter at partiet gikk ut av regjering, faller Senterpartiet hele 5,7 prosentpoeng og får en oppslutning på 12,8 prosent, skriver Vårt Land.

– For bare få år siden var 12,8 et drømmetall for oss. Sp har uansett et sterkere fundament nå, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Frp-leder Siv Jensen sier målingen støtter hennes begrunnelse for å trekke partiet ut av regjering.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik: Høyre 21,0 (+0,1), Venstre 3,0 (+0,1), KrF 4,0 (+1,4), Miljøpartiet De Grønne 4,9 (+0,3), Ap 26,8 (+1,3), SV 7,6 (+0,5), Rødt 3,7 (-0,9) og Andre 1,5 (-0,1).

