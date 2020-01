Breivik, Elvestuen og Melby skal lede Venstre stortingsgruppe

NTB Innenriks

Elvestuen, som inntil nylig var klima- og miljøminister, går inn i utenriks- og forsvarskomiteen. Melby tar plass i finanskomiteen. Breivik blir en del av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Det er en ny parlamentarisk situasjon i landet, som gjør at mye makt flyttes fra regjeringen til Stortinget. Stortingsgruppa får et stort ansvar for å sikre flertall i Stortinget og for å følge opp gjennomføringen av Venstres viktigste saker i regjeringen, spesielt innen klima, natur og den store omstillingen næringslivet vårt skal gjennom, sier Ola Elvestuen.

(©NTB)