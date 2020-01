Per-Willy Amundsen blir Frps nye justispolitiske talsperson

NTB Innenriks

Opplysningen bekreftes av Frp-kilder til avisen.

Amundsen var tidligere forsvarspolitisk talsperson i partiet. Det er ikke kjent hvem som overtar hans gamle rolle.

Frps nye justispolitiske talsperson har også tidligere erfaring som justisminister i statsminister Erna Solbergs (H) regjering i perioden mellom desember 2016 og januar 2018.

Mandag kveld meldte flere medier at Frp-nestleder Sylvi Listhaug blir ny finanspolitisk talsperson for Frp på Stortinget, og at Siv Jensen blir partiets parlamentariske leder.

