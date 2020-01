Oslo Børs åpnet flatt etter kraftig virusfall mandag

NTB Innenriks

Nyheten om fortsatt spredning av Wuhan-viruset, som er et coronavirus som oppsto i den kinesiske byen Wuhan, bidro til at aksjemarkedene verden over startet uka med kraftig fall.

Men tirsdag åpnet Oslo Børs flatt med en nedgang på 0,02 prosent rundt 12 minutter etter åpning.

Nordea Markets analytikere skriver imidlertid i sin morgenrapport at de mener fallet i aksjemarkedet neppe er over.

– Det vil ta tid å få kontroll over virusutbruddet, og vi har få andre gode nyheter å støtte oss på i mellomtiden. I tillegg er aksjemarkedet høyt priset og dermed mere sårbart for dårlige nyheter.

Også oljeprisen var ned rundt 2 prosent mandag, og et fat nordsjøolje (brent) prises nå i overkant av 59 dollar fatet. Markedsuro og lavere oljepris har også ført til en kronesvekkelse på 1 prosent det siste døgnet.

