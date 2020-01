Nordmenn drakk mindre melk i fjor

NTB Innenriks

Tall fra Melk.no gjengitt i Nationen viser at salget av søtmelk gikk fra 364 millioner liter i 2018 til 355 millioner liter i 2019. Melkesalget har gått ned med 50 millioner liter totalt på ti år. Totalt fikk vi i oss 81 liter melk i fjor, melder Landbruk24.

Bent Myrdahl, administrerende direktør i Q-Meieriene, påpeker overfor Nationen at salget av andre meierivarer har økt i flere år, men at det nå har stagnert.

– Vi bruker melken på en annen måte, og vi må være kreativ som bransje, sier han til Nationen.

Også Tine oppgir at de jobber for å finne nye produkter og redusere kostnadene.

Statistikken for meierivarer utenom melk viser at vi blant annet kjøper mindre ost og yoghurt enn før, mens det har vært en minimal oppgang for rømme og smør.

(©NTB)