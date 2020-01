Mæland må svare om nedlegging av domstoler

NTB Innenriks

Det er Sp-politiker Emilie Enger Mehl som står bak interpellasjonen. Hun mener at Domstolkommisjonens utredning er for ensporet, og at utvalget mangler representasjon fra mindre domstoler.

– Mandatet fra regjeringen ga klare føringer for sentralisering. Vi kan ikke basere en ny struktur for domstolene på et så skjevt bilde, sier Enger Mehl i en uttalelse til NTB.

I sin første delrapport foreslo Domstolkommisjonen å kutte antall tingretter fra 60 til 22. Utvalget er ledet av Oslo-sorenskriver Yngve Svendsen, og rapporten er bestilt av regjeringen.

